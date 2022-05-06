Белгородские власти объяснили громкие звуки в небе над городом

Громкие звуки в небе над Белгородом были связаны с работой Воздушно-космических сил (ВКС) России. Безопасности жителей ничто не угрожает. Информацию передал оперативный штаб Белгородской области.

«Громкие звуки связаны с работой Воздушно-космических сил России. На земле все спокойно. Безопасности жителей области ничего не угрожает. Работа ПВО — гарант нашей безопасности», — говорится в сообщении.

Информация поступила в ответ на вопрос одного из жителей региона и опубликована на странице губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в социальной сети «ВКонтакте». Там же объясняется причина задымления, которое якобы наблюдалось в одном из населенных пунктов в пятницу, 6 мая. Как оказалось, оно шло со стороны Украины.

Ранее пользователи соцсетей и авторы Telegram-каналов опубликовали информацию о том, что в небе над Белгородом были слышны громкие звуки, похожие на взрывы. Там же были размещены фото задымления, которое, предположительно, произошло в стороне Шебекинского городского округа. ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС сообщает, что пожаров на территории данного округа зафиксировано не было.

Пятого мая сообщалось, что Белгородскую область обстреляли со стороны Украины. По информации губернатора Гладкова, обстрелу подверглись населенные пункты Журавлевка и Нехотеевка.