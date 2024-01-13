Происшествия 13 января 2024, 12:42 Белгородские села атаковали 10 дронами-камикадзе за сутки Губернатор Гладков: Белгородскую область атаковали 10 дронами-камикадзе за сутки РИА «Новости»

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За последние сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 10 дронов-камикадзе. Устройства пролетели над территориями четырех сел, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Село Журавлевка в Белгородском районе атаковали двумя дронами-камикадзе, а в Козинку Грайворонского района прилетели шесть таких беспилотников. На окраине села Богун-Городок в Борисовском районе смогли посадить и обезвредить вражеское устройство. В Муроме Шебекинского района упал еще один дрон-камикадзе.

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«Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — отметил губернатор.

Он добавил, что село Вериговка в Валуйском районе столкнулось с минометным обстрелом. На территории населенного пункта было семь прилетов.

Ранее стало известно о повреждении линии электропередачи при атаке ВСУ на Белгородскую область. Перебои со светом появились в четырех селах.