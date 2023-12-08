Происшествия 08 декабря 2023, 18:22 Белгородские полицейские устроили погоню за пьяным водителем

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Сотрудники полиции Белгородской области устроили погоню за водителем, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на УМВД России по региону.

Автомобилист проигнорировал требование инспекторов остановить машину. Увеличив скорость, он попытался скрыться. Полицейским удалось догнать нарушителя; им пришлось разбить боковое стекло, чтобы вывести мужчину из авто.

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Отмечается, что при составлении протокола местный житель начал угрожать правоохранителям, против него возбудили уголовное дело.