Происшествия 18 мая 2023, 13:00 Белгородские пограничники отбили атаку 20 диверсантов ВСУ — СМИ Shot: 20 украинских диверсантов пытались прорваться в Белгородскую область Unsplash

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Диверсионно-разведывательная группа из 20 человек пыталась прорваться в Белгородскую область, им помешали пограничники. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пограничники открыли огонь по диверсантам, им пришлось отступить. Других подробностей происшествия не приводится.

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Украинские войска во вторник обстреляли белгородские села Старый Хутор и Нижние Мельницы с использованием фосфорных снарядов. Оба населенных пункта находятся в нескольких километрах от Украины, атака велась из Харьковской области. В Нижних Мельницах нашли 12 зажигательных боеприпасов калибра 122 миллиметра. Никто не пострадал. ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области также 15 мая, повреждения получила линия электропередачи.

В начале апреля украинская ДРГ из 20 человек попыталась проникнуть в район села Случовск Погарского района Брянской области. Российские военные и пограничники нанесли диверсантам огневое поражение. На месте проникновения группы затем нашли использованный снаряд.