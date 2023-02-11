Происшествия 11 февраля 2023, 19:35 Белгородская область третий раз за день попала под обстрел со стороны ВСУ Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка РИА «Новости»

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Село Новая Таволжанка попало под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка», — уточнил он.

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Количество и тип выпущенных по населенному пункту боеприпасов Гладков не уточнил. Пострадавших, по его словам, нет. Один из снарядов попал по территории местного ангара для выращивания птицы.

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Осколки, судя по опубликованным фото, сильно повредили фасад постройки. У ангара частично облетело облицовочное покрытие и вылетели стекла. В кадр попала и воронка от упавшего в землю снаряда.

Дважды за 11 февраля украинские боевики обстреляли город Шебекино. В результате одного из обстрелов пострадали три человека. Повреждения получили некоторые здания, в том числе и производственные.