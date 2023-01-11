Происшествия 11 января 2023, 16:05 Белгородская область попала под обстрел со стороны ВСУ Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Старый Хутор

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ВСУ открыли огонь по селу Старый Хутор в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавший населенный пункт находится на границе с Харьковской областью Украины.

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«Под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа», — написал он.

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По его словам, жертв и пострадавших среди местного населения нет. Однако Гладков сообщил, что обстрел повредил здания и объекты инфраструктуры. В частности, осколки снарядов выбили окна в пяти частных домах. Кроме того, пострадали заборы и двери. Их посекло частями боеприпасов.

Повреждения получили и линии электропередач. В итоге без света остались жители двух уличке села. По словам Гладкова, на месте уже работают аварийные бригады энергетиков. Они устраняют последствия обстрела. Глава Белгородской области не уточнил, как скоро удастся восстановить электроснабжение в пострадавшем от обстрела поселке.