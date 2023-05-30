Происшествия 30 мая 2023, 15:55 Белгородская область пережила более 200 обстрелов за последние сутки Губернатор Гладков: Белгородскую область за сутки обстреляли более 200 раз Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладко / Telegram

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 200 раз обстреляли территорию Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе зафиксировано 155 прилетов. Шесть минометных снарядов выпущено по пункту пропуска», — написал он.

Реклама

При этом 48 ударов пришлось непосредственно на город Шебекино. Противник накануне обстрелял село Графовка из артиллерии.

В результате случившегося погиб мирный житель. Его жена пострадала, ее доставили в больницу, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Мама женщины получила гипертонический криз.

Еще 39 обстрелов зафиксировали в Грайворонском городском округе, 20 — в Белгородском районе, там все атаки пришлись на село Журавлевка. ВСУ два раза попытался атаковать Новооскольский городской округ. Два дрона удалось сбить.

«В Краснояружском районе рядом с селом Староселье атаковал дрон-камикадзе. Последствий нет», — добавил губернатор.

Глава региона сообщал, что днем 30 мая под обстрел попало село Новая Таволжанка. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако повреждения получила линия электропередач.