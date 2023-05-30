30 мая 2023, 15:55
Белгородская область пережила более 200 обстрелов за последние сутки
Губернатор Гладков: Белгородскую область за сутки обстреляли более 200 раз
Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 200 раз обстреляли территорию Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Шебекинском городском округе зафиксировано 155 прилетов. Шесть минометных снарядов выпущено по пункту пропуска», — написал он.
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При этом 48 ударов пришлось непосредственно на город Шебекино. Противник накануне обстрелял село Графовка из артиллерии.
В результате случившегося погиб мирный житель. Его жена пострадала, ее доставили в больницу, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Мама женщины получила гипертонический криз.
Еще 39 обстрелов зафиксировали в Грайворонском городском округе, 20 — в Белгородском районе, там все атаки пришлись на село Журавлевка. ВСУ два раза попытался атаковать Новооскольский городской округ. Два дрона удалось сбить.
«В Краснояружском районе рядом с селом Староселье атаковал дрон-камикадзе. Последствий нет», — добавил губернатор.
Глава региона сообщал, что днем 30 мая под обстрел попало село Новая Таволжанка. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако повреждения получила линия электропередач.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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