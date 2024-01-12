12 января 2024, 16:29
Белгородец жестоко избил мать за отказ дать деньги на спиртное
Белгородские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который жестоко избил мать после застолья. Об этом сообщил сайт Bel.ru со ссылкой на УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, конфликт разгорелся после отказа 56-летней женщины дать сыну деньги на спиртное. В ходе ссоры агрессор набросился на родственницу и сломал ей ребра.
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Пострадавшую госпитализировали. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Уголовное дело
Полиция
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