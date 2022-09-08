Власти Белгорода объяснили частичное отключение электричества коротким замыканием | 360°

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Власти Белгорода объяснили частичное отключение электричества коротким замыканием

Замгубернатора по ЖКХ Белгорода Полежаев: причина аварии на подстанции — замыкание

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Авария на подстанции в Белгороде, оставившая район города и часть Белгородского района без электричества, произошла из-за короткого замыкания. Об этом рассказал заместитель губернатора по ЖКХ Константин Полежаев у себя в Telegram-канале.

«Вследствие короткого замыкания на секции шин 10 кВ, в 00:40 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции 110 кВ „Южная“, в результате чего было частично ограничено электроснабжение потребителей в районе Харьковской горы», — сказано в сообщении.

По словам Полежаева, электроснабжение будет полностью восстановлено в ближайшее время. Затем будет постепенно возобновлена и подача воды.

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Ранее мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что коммунальные службы приступили к устранению последствий аварии на подстанции «Южная» в Белгороде. Ночью несколько улиц на Харьковской горе остались без электричества, проблемы возникли и с водой.

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