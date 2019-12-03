  • В многоэтажке под Белгородом взорвался газ

    03 декабря 2019, 20:54

    Кирилл Фролов

    В Белгородской области в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв газа, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах региона. В результате обрушилась одна из стен здания. Жители публикуют фотографии и видео с места ЧП.
    В многоэтажке под Белгородом взорвался газ

    В паблике «Белгород новости» сообщили, что инцидент произошел в поселке Яковлево, расположенном в 30 километрах от Белогорода. Уточняется, что взорвался газовый котел. На месте работают оперативные службы.

    Из-под завалов начали извлекать пострадавших. Первым вытащили мужчину, его увезла в больницу бригада скорой помощи. Жильцов пострадавшего дома эвакуировали, уточнили в паблике.

    По данным СМИ, при взрыве газа в жилой четырехэтажке в Белгородской области пострадали четыре человека, у двоих из них серьезные ожоги.

    Видео: МЧС РФ