В многоэтажке под Белгородом взорвался газ
В Белгородской области в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв газа, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах региона. В результате обрушилась одна из стен здания. Жители публикуют фотографии и видео с места ЧП.
В паблике «Белгород новости» сообщили, что инцидент произошел в поселке Яковлево, расположенном в 30 километрах от Белогорода. Уточняется, что взорвался газовый котел. На месте работают оперативные службы.
Из-под завалов начали извлекать пострадавших. Первым вытащили мужчину, его увезла в больницу бригада скорой помощи. Жильцов пострадавшего дома эвакуировали, уточнили в паблике.
По данным СМИ, при взрыве газа в жилой четырехэтажке в Белгородской области пострадали четыре человека, у двоих из них серьезные ожоги.
Видео: МЧС РФ