29 марта 2023, 09:47
Белгород безуспешно атаковали начиненным взрывчаткой украинским дроном — Shot
Shot: беспилотник атаковал пустой резервуар газонасосной станции в Белгороде
Украинские войска попытались устроить в Белгороде диверсию. Они пустили начиненный взрывчаткой беспилотник в газонасосную станцию, но он попал в пустой резервуар, сообщил источник Telegram-канала Shot.
Дрон неустановленного типа с зарядом прилетел на территорию России около полуночи со стороны города Волчанска Харьковской области. Диверсанты направили его на газонасосную станцию «Газэнергосеть», рассчитывая подорвать резервуар с газом и устроить мощный взрыв. Но их план провалился — обломки задели пустое хранилище, никто не пострадал.
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Обломки беспилотника, окрашенного в цвета флага Украины, ранее нашли у железнодорожных путей в Новой Москве. Его сделали из дерева и пенопласта. Официально информацию о находке не подтвердили.
Министерство цифровой трансформации Украины объявило о создании первых трех рот ударных беспилотников местного производства. Военных снабдили пикапами и системами Starlink.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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