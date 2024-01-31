Происшествия 31 января 2024, 11:41 Беглов сообщил о хлопке на производственной площадке в Петербурге Беглов: на производственной площадке в Петербурге произошел хлопок

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В ночь на 31 января жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, к расследованию обстоятельств которого привлекли правоохранителей. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено. Сейчас идут следственные мероприятия», — добавил он.

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По словам Беглова, администрация Петербурга находится во взаимодействии с силовыми структурами. Других подробностей губернатор не привел.

Ранее оператор петербургского аэропорта Пулково сообщил, что в ночь на среду в воздушной гавани вводили временные ограничения. Они действовали в период с 03:53 до 05:11. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме.