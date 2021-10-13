Беглого преступника заподозрили в нападении на школьницу в Волгоградской области

Сотрудники Следственного комитета по Волгоградской области объявили в розыск уроженца Ульяновска. По данным следствия, он совершил противоправные действия в отношении 15-летней школьницы. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт областного Следственного комитета.

Следователи установили личность нападавшего на девочку — им оказался Дмитрий Милохов, уроженец Ульяновская 1992 года рождения.

Вечером 10 октября в Кировском районе Волгограда он напал на 15-летнюю школьницу и совершил противоправные действия, предусмотренные статьями 132 УК «Иные действия сексуального характера» и 161 — «Открытое хищение». Мужчину объявили в розыск, возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что Дмитрий Милохов отбывал наказание в колонии-поселении Ульяновской области. Он самовольно покинул исправительное учреждение. Следователи призвали всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Милохова, сообщить ее в правоохранительные органы.

Трое неизвестных приставали к москвичке на улице Крымский Вал. Один из молодых людей был на поводке, а второй снимал домогательства на камеру. Всех задержали.