Происшествия 21 ноября 2023, 11:45 Бдительный школьник спас всю семью при пожаре в Москве

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Пожар разгорелся в одной из московских квартир. Трагедии удалось избежать благодаря бдительности 11-летнего жильца, передала «Вечерняя Москва».

Ночью мальчик услышал подозрительные звуки на кухне. Он отправился проверить и заметил дым. Школьник не растерялся: разбудил родителей и позвал соседей на помощь.

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Супруги боролись с огнем до прибытия спасателей. Обошлось без пострадавших. Удалось спасти даже домашних животных.