Происшествия 19 апреля 2023, 12:16 Baza: школьник из Пермского края покончил с собой из-за безответной любви к другу Baza: в Пермском крае школьник покончил с собой РИА «Новости»

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Тело подростка нашли в одном из заброшенных домов в Кизеловском районе Пермского края. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, школьник покончил с собой из-за безответной любви к приятелю. Рядом с юношей нашли рюкзак и записку. Накануне молодого человека объявили пропавшим. Его поисками занимались волонтеры.

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Ранее «360» писал о пропаже 13-летнего подростка в Подольске. Мальчик отправился на прогулку, но не вернулся. Родственники мальчика сообщили о его приметах, полицейские и волонтеры приступили к поискам.