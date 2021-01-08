Легкомоторный самолет разбился под Петербургом

В Ленинградской области разбился легкомоторный самолет. По предварительной информации, погибли три человека.

«В 15:05 8 января 2021 года в ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области поступила информация о падении легкомоторного самолета при взлете с аэродрома Гостилицы. Имеются пострадавшие», — сообщила пресс-служба ведомства.

После крушения на место отправили пожарно-спасательные подразделения. Также вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда. Telegram-канал «Mash на Мойке» уточнил, что речь идет о самолете Piper 150. Борт разбился после вылета с аэродрома.

Пока все причины и обстоятельства крушения самолета выясняются.