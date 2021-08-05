Батут с детьми перевернуло ветром на Камчатке. Пострадал ребенок

В России снова произошло ЧП с батутом. На этот раз надувной аттракцион перевернуло вместе с детьми в Петропавловске-Камчатском. Пострадал шестилетний мальчик. Врачи диагностировали у него ушиб позвоночника, рассказал «360» отец пострадавшего ребенка.

По словам мужчины, батут перевернуло порывом ветра около стадиона «Спартак». Взрослые, которые находись рядом, пытались удержать его, но всех отбросило в сторону, а ребят накрыло батутом.

«Он перевернулся просто с ног на голову. Там были и другие дети, но так вышло, что мой пострадал сильнее всего. Сейчас у него состояние более-менее, но болит спина. Получил ушиб в районе девятого позвонка», — уточнил собеседник «360».

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. Ее итоги поставили на контроль в городской прокуратуре. Владельца аттракциона проверят на соблюдение законодательства при оказании развлекательных услуг детям.

Будет дана и оценка исполнения законодательства о защите прав потребителей при эксплуатации аттракционной техники, правильности установки возрастных ограничений на игровом оборудовании, их соблюдения, а также подготовке сотрудников батута.

В конце мая из-за перевернувшегося от ветра батута в Барнауле тяжело пострадали две маленькие девочки. От удара они отлетели на трамвайные рельсы. Детей доставили в больницу. Одного ребенка пришлось подключать к аппарату ИВЛ.