31 марта 2024, 18:37
Бастрыкину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе»
Бастрыкин: необходимо изучить связи каждого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В совещании приняли участие первый заместитель главы Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев и руководитель Главного следственного управления СК России Денис Колесников.
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Бастрыкину представили доклады в рамках работы по разным направлениям, также речь шла об экспертном и криминалистическом сопровождении следствия. Он поручил продолжить сбор доказательств, а также указал на важность изучения связей каждого из фигурантов для того, чтобы установить имена всех организаторов и заказчиков преступления.
Глава СК ведет личный контроль за работой следственной группы по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. На сегодняшний день установлены личности 134 погибших.
Красногорск
Россия
Следственный комитет России
Теракт в «Крокусе»
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