Происшествия 31 марта 2024, 18:37 Бастрыкину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе» Бастрыкин: необходимо изучить связи каждого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В совещании приняли участие первый заместитель главы Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев и руководитель Главного следственного управления СК России Денис Колесников.

Реклама

Бастрыкину представили доклады в рамках работы по разным направлениям, также речь шла об экспертном и криминалистическом сопровождении следствия. Он поручил продолжить сбор доказательств, а также указал на важность изучения связей каждого из фигурантов для того, чтобы установить имена всех организаторов и заказчиков преступления.

Глава СК ведет личный контроль за работой следственной группы по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. На сегодняшний день установлены личности 134 погибших.