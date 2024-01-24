Происшествия 24 января 2024, 11:54 Бастрыкину доложат о расследовании нападения на подростков на востоке Москвы Бастрыкину доложат о расследовании нападения на двух подростков у ТЦ в Москве РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении на двух подростков около торгового центра на востоке Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что сюжет о происшествии вышел в эфире федерального канала. Согласно ему восемь человек избили двух школьников около торгового центра на Щелковском шоссе. При этом нападавших отпустили.

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По данным следствия, беспричинное нападение произошло 19 января. Потерпевшим оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее студенты РАНХиГС устроили массовую драку на юго-востоке Москвы. Конфликт начался после того, как к ним подошел прохожий и потребовал угостить его сигаретой.