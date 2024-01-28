Происшествия 28 января 2024, 18:24 Бастрыкину доложат о расследовании крушения дома в Ростове-на-Дону СК: Бастрыкин поручил доложить о расследовании крушения дома в Ростове-на-Дону

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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту обрушения стены дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Глава ведомства дал соответствующее поручение руководителю СУ СК по Ростовской области. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ЧП в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Халатность».

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«Все обстоятельства произошедшего выясняются следственными органами», — отметили в Следкоме.

Уголовное дело по факту частичного обрушения здания завели 28 января. О самом происшествии стало известно накануне. Выяснилось, что дом признали аварийным в 2020 году.

Жители сообщили, что за несколько часов до аварии услышали скрежет и грохот и вышли на улицу. В результате никто не пострадал, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. На место прибыли полицейские, пожарные и представители власти.

Из дома эвакуировали 95 человек. На базе школы в Ворошиловском районе организовали пункт временного размещения. Людям предложили жилье маневренного фонда.