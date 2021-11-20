Бастрыкину доложат о проверке скандала на детской площадке Санкт-Петербурга

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о процессе проверки, которую организовали после конфликта с жительницей Санкт-Петербурга — она выгоняла детей-инвалидов с детской площадки. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета.

Видео инцидента распространилось в Сети. Женщина аргументировала свое поведение тем, что дети с особенностями развития якобы пугали ее ребенка. На кадрах слышно, что она высказывалась в их адрес в грубой форме.

«По данному факту проводилась проверка. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу Голомбиевскому представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки», — рассказали в пресс-службе СК РФ.

Исполнение поручения Бастрыкина проконтролирует центральный аппарат СК.

Прокуратура проверит одну из больниц в Оренбуржье после публикации видео, на котором мужчина-инвалид ползет по коридорам медучреждения на прием к врачу. По словам автора записи, колясок в больнице на всех не хватило.