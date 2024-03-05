Происшествия 05 марта 2024, 19:12 Бастрыкину доложат о ходе дела с травмированным младенцем в Истре Глава СК проконтролирует расследование дела о переломах у ребенка в Истре Pxhere

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Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах, при которых младенец в Подмосковье получил многочисленные переломы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — уточнили в комитете.

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В приемное отделение поступил двухмесячный ребенок со множественными переломами. По предварительным данным, 24-летняя мать младенца из Истры жестоко обращалась с сыном. Как уточнили в Следкоме, уголовное дело расследуют по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью».

Мать ребенка рассказала, что могла сама случайно сломать сыну руки, одевая его. Травмы ребенок получил больше двух с половиной недели назад, однако он «не пищал». По информации источника «360», женщина не работает, судима не была, но состояла на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних МВД России по Истре.