05 марта 2024, 19:12
Бастрыкину доложат о ходе дела с травмированным младенцем в Истре
Глава СК проконтролирует расследование дела о переломах у ребенка в Истре
Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах, при которых младенец в Подмосковье получил многочисленные переломы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — уточнили в комитете.
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В приемное отделение поступил двухмесячный ребенок со множественными переломами. По предварительным данным, 24-летняя мать младенца из Истры жестоко обращалась с сыном. Как уточнили в Следкоме, уголовное дело расследуют по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью».
Мать ребенка рассказала, что могла сама случайно сломать сыну руки, одевая его. Травмы ребенок получил больше двух с половиной недели назад, однако он «не пищал». По информации источника «360», женщина не работает, судима не была, но состояла на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних МВД России по Истре.
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