Происшествия 28 мая 2023, 19:02 Бастрыкин заинтересовался нападением собаки на девочку в Оренбурге Глава СК Бастрыкин потребовал доложить о нападении бездомной собаки на ребенка в Оренбурге РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту нападения бездомной собаки на ребенка в Оренбурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В социальных медиа и средствах массовой информации сообщалось о нападении бездомной собаки на ребенка. Председатель СК России поручил главе следственного управления доложить о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего», — уточнили в Следкоме.

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Следственное управление СК России по Оренбургской области по факту ЧП завело уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность».

О нападении собаки на ребенка в Оренбурге стало известно 28 мая. По предварительной информации, ЧП произошло в городском парке, мать ребенка сумела отогнать животное. Врачи наложили пострадавшей девочке несколько швов.