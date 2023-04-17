Происшествия 17 апреля 2023, 15:19 Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о нападении на супругов в Магнитогорске

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Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин начал расследование дела о нападении на супругов в Магнитогорске. Об этом написал сайт kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, группа мигрантов накануне напала на гуляющую пару в вечернее время суток. Толпа начала оскорблять женщину, а после того, как за нее вступился муж, мигранты избили мужчину.

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Бастрыкин поручил провести проверку по факту случившегося.