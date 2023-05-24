Происшествия 24 мая 2023, 10:18 Бастрыкин взял под контроль расследование драки мигрантов в Подмосковье Глава СК Бастрыкин взял под контроль расследование массовой драки мигрантов в Красногорске

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил сотрудников ведомства разобраться в массовой драке мигрантов, которая произошла в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.

«Председатель СК России поручил доложить по информации о массовой драке в Московской области», — сказано в сообщении.

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Ранее в соцсетях появилась информация, что напротив одного из ЖК в Красногорске случилась массовая драка с участием мигрантов. Местные жители не раз жаловались на то, что рабочие нарушают общественный порядок.

Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову выяснить все обстоятельства случившегося и сделать доклад по этому делу.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов выступил с идеей обязать работодателей платить трудовым мигрантам не меньше, чем россиянам. Также он предложил сделать налог для компаний, который нанимают иностранцев.