Происшествия 04 апреля 2023, 18:49 Бастрыкин взял на контроль дело 90-летней пенсионерки в Башкирии, оставшейся без помощи властей

Читать 360tv в

В Башкирии в городе Салават 90-летняя пенсионерка осталась жить одна в тяжелых бытовых условиях, потому что местные социальные службы не оказали ей помощь. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

Сотрудники соцзащиты приходили к пожилой женщине, но сочли, что условия для жизни вполне пригодны. Но тревогу забили соседи. Они помогали старушке с уборкой и питанием и в социальных сетях пожаловались на бездействие.

Реклама

Это привлекло внимание председателя СК России Александра Бастрыкина. Он взял дело на личный контроль и потребовал «инициировать вопрос о немедленном предоставлении пенсионерке всех предусмотренных законом средств социальной защиты».

Авторы: