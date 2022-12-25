25 декабря 2022, 17:39
Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах пожара в ТЦ на Кубани
Глава СК России Бастрыкин поручил доложить ему обстоятельства возгорания ТЦ на Кубани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о пожаре в торговом центре в станице Тбилисской Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Главе следственного управления <...> поручили предоставить доклад по пожару в торговом центре в станице Тбилисская», — подчеркнули в СК.
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Пожар в торговом помещении по Октябрьской улице произошел утром 25 декабря. Спасатели получили сообщение о возгорании в 08:15, а в 09:07 его уже локализовали.
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Общая площадь пожара составила порядка тысячи «квадратов», уточняло региональное МЧС. Всего к месту происшествия привлекли 63 спасателя и 18 единиц пожарной техники.
Эвакуацию не проводили, в огне никто из посетителей и персонала не пострадал.
В ночь на воскресенье, 25 декабря, начался пожар в одном из ночных клубов во Владивостоке. После запуска фейерверка загорелся потолок клуба, все посетители успели покинуть заведение. Следственный комитет завел дело по факту пожара.
Пожары
Следственный комитет России
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