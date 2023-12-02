Происшествия 02 декабря 2023, 00:49 Бастрыкин потребовал доклад об отравлении подростков на концерте Кишлака Глава СК РФ Бастрыкин запросил доклад об отравлении на концерте Кишлака Freepik

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке после отравления посетителей концерта Кишлака в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Предварительно, неизвестным веществом отравились более десяти человек, среди которых есть несовершеннолетние, сообщили в ведомстве. По информации Telegram-канала Mash, это двое или трое 15-летних подростков и девять молодых людей от 20 до 25 лет. На мероприятии они распивали спиртные напитки.

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Как рассказала «360» одна из посетительниц концерта, на место ЧП приехало много полицейских.

Ранее московскую школьницу госпитализировали из-за отравления противовирусными таблетками. Девочка принимала лекарства для профилактики ОРВИ.