Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства гибели экс-замминистра юстиции Ялунина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области Старикову принять все необходимые меры для установления обстоятельств гибели Владимира Ялунина, а также доложить о предварительных результатах проверки», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что Ялунин пропал в начале февраля. Мужчина ушел под лед, когда ехал на квадроцикле по замершей реке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Правоохранители организовали доследственную проверку. Они нашли провалившийся в реку квадроцикл, но тела Ялунина рядом с транспортом не было.

«Сегодня днем сотрудниками МЧС в ходе проведения поисковых работ в 200 метрах от места обнаружения квадроцикла, в реке найдено тело мужчины. По предварительным данным, это может быть ранее без вести пропавший», — сообщили в СК России.

Ранее о найденном теле Ялунина написали журналисты. Они уточнили, что водолазы обнаружили тело мужчины в Москве-реке.