Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против СБУ за преследование Кадырова

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ из-за незаконного привлечения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова к уголовной ответственности. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и других должностных лиц», — информировали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, СБУ «приняла заведомо незаконные решения о заочном предъявлении обвинений» в военных преступлениях Кадырову и двум его соратникам — замначальника управления Федеральной службы войск нацгвардии по ЧР Даниилу Мартынову и командиру тактической группы батальона «Юг» 46-й бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск нацгвардии России Хусейну Межидову.

«Очевидно, что решения СБУ об уголовном преследовании указанных должностных лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, приняты по надуманным основаниям и противоречат закону», — подчеркнули в СК.

Следствие намерено установить причастных должностных лиц СБУ.