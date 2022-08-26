Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против СБУ за преследование Кадырова
СК России поручил возбудить уголовное дело против СБУ за преследование главы ЧР Кадырова
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ из-за незаконного привлечения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова к уголовной ответственности. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.
«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и других должностных лиц», — информировали в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, СБУ «приняла заведомо незаконные решения о заочном предъявлении обвинений» в военных преступлениях Кадырову и двум его соратникам — замначальника управления Федеральной службы войск нацгвардии по ЧР Даниилу Мартынову и командиру тактической группы батальона «Юг» 46-й бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск нацгвардии России Хусейну Межидову.
«Очевидно, что решения СБУ об уголовном преследовании указанных должностных лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, приняты по надуманным основаниям и противоречат закону», — подчеркнули в СК.
Следствие намерено установить причастных должностных лиц СБУ.