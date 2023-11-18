Происшествия 18 ноября 2023, 21:52 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с детьми в Иркутске Глава СК ФР Бастрыкин поручил возбудить дело по ДТП с автобусом в Иркутске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту столкновения фуры и автобуса в Иркутске, в результате которого пострадали дети. Сообщение об этом опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Иркутской области Позовскому возбудить уголовное дело», — отметили правоохранители.

Реклама

ДТП произошло 18 ноября в Иркутске, фура MAN при повороте столкнулась с маршрутным автобусом, следовавшим по выделенной полосе в том же направлении. В аварии пострадали пятеро пассажиров автобуса, в том числе двое детей.

Следствие начало доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности. Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.