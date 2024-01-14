Происшествия 14 января 2024, 00:31 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о пожаре на складе Wildberries Пресс-служба МЧС

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

Бастрыкин поручил возбудить дело исполняющему обязанности руководителя петербургского отделения СК Олегу Бобкову. Глава комитета попросил его предоставить доклад об обстоятельствах пожара. В ведомстве отметили, что происшествие получило широкий резонанс в СМИ.

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Пожар на складе Wildberries начался утром 14 января. Площадь возгорания на пике достигла 70 тысяч квадратных метров, пожару присвоили наивысший уровень сложности. Огонь привел к обрушению здания и подошел вплотную к стоящим на парковке грузовикам.

Пострадавших удалось избежать: все находившиеся в помещении рабочие успели покинуть склад. Ущерб от ЧП оценивается в 10 миллиардов рублей: всем потерявшим свой товар продавцам пообещали вернуть за него деньги.