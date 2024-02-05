Происшествия 05 февраля 2024, 05:58 Бастрыкин поручил возбудить дело по ДТП с тонувшими детьми в Махачкале РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после падения перевозившего детей автомобиля в канал в Дагестане. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По данным СК, водитель машины не справился с управлением, допустив, нн опрокидывание в водный канал в Махачкале.

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«В результате ДТП и последующего затопления автомобиля пострадали двое несовершеннолетних, которые были госпитализированы и помещены в реанимационное отделение местного медицинского учреждения», — уточнило ведомство.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии руководителю регионального СК Дмитрию Беляеву.

Ранее появились кадры спасения детей из автомобиля, упавшего в канал Махачкалы. Очевидцы пытались вытащить людей из затонувшей машины. Некоторые советовали сразу сделать искусственное дыхание.

Авария произошла в поселке Семендер 4 февраля.