13 сентября 2023, 14:40
Бастрыкин поручил возбудить дело об отравлении школьников в Кызыле
СК России: следователи возбудят уголовное дело об отравлении школьников в Туве
Жалобы на острую кишечную инфекцию возникли у учеников и сотрудников школы Кызыла в Республике Тыва. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отравления, сообщили в пресс-службе Следкома.
«В настоящий момент известно, что пять человек госпитализировали, среди них четыре школьника, а также один работник пищеблока», — указали в ведомстве.
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Следователи организовали проверку по факту произошедшего, информация о других пострадавших уточняется.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Туве Константину Столбину возбудить уголовное дело и составить доклад о расследовании.
Ранее 12 детей из санатория «Магистраль» в Кемерове попали в больницу с неизвестной кишечной инфекцией. Пострадавших экстренно отправили в руки медиков Гурьевска. Врачи взяли анализы.
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