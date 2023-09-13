Происшествия 13 сентября 2023, 14:40 Бастрыкин поручил возбудить дело об отравлении школьников в Кызыле СК России: следователи возбудят уголовное дело об отравлении школьников в Туве РИА «Новости»

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Жалобы на острую кишечную инфекцию возникли у учеников и сотрудников школы Кызыла в Республике Тыва. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отравления, сообщили в пресс-службе Следкома.

«В настоящий момент известно, что пять человек госпитализировали, среди них четыре школьника, а также один работник пищеблока», — указали в ведомстве.

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Следователи организовали проверку по факту произошедшего, информация о других пострадавших уточняется.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Туве Константину Столбину возбудить уголовное дело и составить доклад о расследовании.

Ранее 12 детей из санатория «Магистраль» в Кемерове попали в больницу с неизвестной кишечной инфекцией. Пострадавших экстренно отправили в руки медиков Гурьевска. Врачи взяли анализы.