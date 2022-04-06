Бастрыкин поручил разобраться в ЧП с тараном посольства РФ в Румынии

Делом о въезде автомобиля в ограждение посольства России в Бухаресте займется Следственный комитет. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главку расследовать обстоятельства аварии.

Румынские журналисты утром 6 апреля сообщили, что легковой автомобиль на большой скорости врезался в забор и загорелся. В салоне был только водитель. Когда охранники попытались вызволить его, он отказался и что-то выкрикнул. Позднее так же из СМИ стало известно, что накануне мужчину осудили за сексуальное насилие над падчерицей на 15 лет. Он был на свободе только из-за того, что приговор вынес суд первой инстанции.

В СКР заявили, что после аварии водитель погиб. Произошедшее в ведомстве назвали нападением и предположили, что оно могло быть умышленной спланированной акцией против российского загранучреждения.

«Для установления деталей происшествия глава Следственного комитета поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию», — сообщили на сайте Следкома.