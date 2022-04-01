Бастрыкин поручил расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по нефтебазе в Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

Расследованием займутся сотрудники центрального аппарата ведомства. Они выяснят обстоятельства удара в Белгороде и установят виновных.

По имеющимся данным, украинские вертолеты нанесли ракетный удар по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов, который расположен на окраине города. Из-за этого произошел пожар.

«Глава ведомства поручил следователям установить лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе летчиков и их командиров», — указали в СК РФ.

Утром 1 апреля на нефтебазе в Белгороде случился пожар. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в российское воздушное пространство на малой высоте.

Минобороны России подтвердило, что пожар на нефтебазе в Белгороде произошел из-за атаки с украинских Ми-24. В министерстве отметили, что к военным объектам нефтебаза не относилась. Там заправлялся столько гражданский транспорт.