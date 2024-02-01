Происшествия 01 февраля 2024, 10:11 Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании убийства бойца Мутаева Глава СК поручил представить доклад о расследовании убийства бойца в Махачкале РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании убийства молодого мужчины в Махачкале, сообщила пресс-служба ведомства. Имя погибшего в СК не назвали. Известно, что речь идет о 21-летнем бойце смешанных единоборств Fight Nights Магомедрасуле Мутаеве.

Убийство произошло вечером 31 января возле жилого дома на Гапцахской улице в Махачкале. Личность нападавшего, который выстрелил в спортсмена, неизвестна.

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По факту случившегося возбудили дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

«Устанавливается лицо, причастное к преступлению», — подчеркнули в СК.

В МВД Дагестана сообщили, что полиция получила сообщения о выстрелах на Гапцахской улице около 22:30.

Установлено, что преступник успел сделать несколько выстрелов из оружия неустановленного образца.

«Личность подозреваемого установлена, полицией принимаются меры к задержанию», — заключили в ведомстве.