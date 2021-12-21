Бастрыкин поручил передать в СК дело о массовой аварии на ТТК в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отдал приказ ходатайствовать о передаче материалов дела о массовой аварии в Москве из полиции в СК. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что утром во вторник, 21 декабря, на внешней стороне Третьего транспортного кольца в результате аварии получили повреждения 20 автомобилей. Пострадали два человека.

Из-за широкого общественного резонанса и для установления всех обстоятельств происшествия председатель СК поручил обратиться в прокуратуру, чтобы расследованием занялся центральный аппарат.

По данным МВД, массовую аварию на въезде в Кутузовский тоннель на внешней стороне Третьего транспортного кольца устроил водитель автомобиля Ford. На полной скорости он проехал через плотный поток машин, раскидав едущие в попутном направлении транспортные средства.

В беседе с сотрудниками полиции водитель иномарки заявил, что причиной его странного вождения могли стать галлюцинации от приема препаратов. По его словам, он употребляет антипсихотическое средство более 10 лет.