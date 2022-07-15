Бастрыкин поручил открыть дело после обстрела села в Брянской области

Следственный комитет РФ будет расследовать обстоятельства обстрела села Некислицы Брянской области украинскими силами. По факту случившегося глава ведомства Александр Бастыркин поручил открыть уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела вооруженными подразделениями Украины села Некислицы Брянской области», — сообщили в пресс-службе СК. Сообщение процитировал ТАСС.

Следователи выяснят, кто именно стоял за преступлениями.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в 05:00 15 июля с территории Украины приграничное село Некислицы Севского района было обстреляно. В результате атаки оказалась повреждена линия электропередачи. Жертв и пострадавших нет.

Село Некислицы ранее уже подвергалось обстрелу в начале июля. Севский район расположен на юго-востоке Брянской области, он граничит с Черниговской и Сумской областями Украины.