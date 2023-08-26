Происшествия 26 августа 2023, 18:22 Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки по факту наезда электросамоката на ребенка в Москве Глава СК Бастрыкин проконтролирует расследование ДТП с электросамокатом в Москве Svetlana Vozmilova/GlobalLookPress

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП с электросамокатом, в котором пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин проконтролирует установление всех обстоятельств аварии, случившейся в Южном Бутове. Он поручил доложить о ходе и промежуточных результатах доследственной проверки, которую начали сотрудники СК.

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«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в пресс-службе СКР.

Авария случилась в субботу утром. Ее виновник сразу же подбежал к сбитому ребенку, но позже скрылся с места происшествия. Сейчас его пытаются разыскать правоохранители. Мальчика увезли в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.

Ранее каршеринговая легковушка сбила тринадцатилетнего ребенка на юге Москвы. У подростка диагностировали ушибленную рваную рану правой голени и ссадину левого локтя.