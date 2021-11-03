Бастрыкин передал дело о крушении самолета Ан-12 в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело о крушении грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте СК РФ.

«По поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина расследование уголовного дела передано в ГСУ СК России. На место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата ведомства», — сообщили в СК.

Крушение Ан-12 произошло в среду, 3 ноября. Грузовой самолет авиакомпании «Гродно» летел из Якутска в Иркутск. На его борту находился продуктовый груз. Воздушное судно пропало с радаров в 14:45 по московскому времени. Борт удалось найти на расстоянии в семь километров от Иркутска, неподалеку от Пивоварихи. Жертвами крушения стали все семь человек, которые находились в самолете.

Сейчас в месте падения борта продолжатся работы по разбору завалов. Их осложняет сильный снегопад, который обрушился на регион. На месте потребовалось установит мощные прожекторы, чтобы спасатели смогли продолжать разбирать обломки самолета. Также в точке крушения работают следователи и сотрудники прокуратуры.