Происшествия 06 мая 2023, 07:47 Бастрыкин назвал теракты «типичным стилем» Украины Глава СК Бастрыкин: совершение терактов типично для украинских националистов Пресс-служба Следственного комитета

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Атака на Кремль, предпринятая незадолго до Дня Победы, подтверждает, что совершение терактов типично для украинских националистов. Таким мнением поделился с РИА «Новости» председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Этот случай — еще одно подтверждение, что совершение терактов — типичный стиль украинских националистов. То, что это было совершено в преддверии всенародного праздника Дня Победы, — особенно цинично», — констатировал Бастрыкин.

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По его словам, Следственный комитет устанавливает все обстоятельства происшествия. Расследуется уголовное дело о теракте.

Два беспилотника попытались атаковать Кремль в ночь на 3 мая. Оба дрона сбили, пострадавших не было. Россия восприняла случившееся как террористический акт и попытка покушения на президента Владимира Путина. Украина и Соединенные Штаты утверждают, что не причастны к случившемуся. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что эти попытки откреститься смехотворны.