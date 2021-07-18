Бастрыкин настоял на передаче СК дела о ДТП с детьми в Москве

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ГСУ ходатайствовать перед прокуратурой о передаче уголовного дела о смертельном ДТП с детьми на улице Авиаторов в Москве из органов полиции в СК. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Бастрыкин настоял на передаче дела в производство Главного следственного управления СК в связи с широким общественным резонансом, вызванным трагической аварией в Солнцеве, в результате которой погибли двое детей, еще один ребенок остается в больнице. Глава ведомства поручил ходатайствовать перед надзорными органами о передаче дела, чтобы тщательно установить все обязательства произошедшего ДТП.

Авария произошла в пятницу в районе Солнцево. Женщина на автомобиле Mazda сбила троих детей, которые вместе с двумя взрослыми переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Момент ДТП попал на видео с камер наблюдения.

Детей госпитализировали с тяжелыми травмами. Ночью в больнице скончался старший ребенок, которому было пять лет, он получил перелом основания черепа. Вечером в субботу умер трехлетний мальчик. Врачи продолжают бороться за жизнь девятимесячной девочки, которая в момент ДТП находилась в коляске.