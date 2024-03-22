Происшествия 22 марта 2024, 23:35 Бастрыкин координирует работу на месте теракта в Crocus City Hall СК: Бастрыкин координирует работу на месте теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин координирует работу следствия на месте теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«На месте координирует работу следственно-оперативной группы председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин Александр Иванович. Начаты первоначальные следственные действия», — сказала Петренко.

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Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в Crocus City Hall.

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, произошло обрушение кровли. Сорок человек погибли и более 100 пострадали при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.