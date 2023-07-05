Происшествия 05 июля 2023, 14:31 Бастрыкин дал все необходимые поручения после нападения на Милашину и Немова Песков: идут все необходимые следственные действия после нападения на Милашину и Немова Пресс-служба Следственного комитета

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал все необходимые поручения после случившегося с журналисткой Еленой Милашиной и адвокатом Александром Немовым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

«Вся реакция была озвучена, все действия сейчас предпринимаются», — отметил пресс-секретарь президента России.

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Песков добавил, что необходимая работа по этому нападению идет, а также призвал дождаться результатов расследования.

Неизвестные избили Милашину и Немова на территории Чечни 4 июля. После случившегося пострадавших доставили в Беслан.

Оттуда журналистка и адвокат улетели спецбортом в Москву. В столице Милашина и Немов прибыли в Боткинскую больницу.

Омбудсмен Татьяна Москалькова призвала найти и наказать виновных в нападении. Прокурор Чечни Арсан Адаев взял проверку случившегося под личный контроль.