Басманный суд Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Сегодня там заседание по делу Соколова

Неизвестный сообщил о бомбе в здании Басманного суда Москвы. Людей эвакуировали. 24 декабря здесь должно состояться заседание по продлению ареста историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

В пресс-службе Мосгорсуда «Интерфаксу» сообщили, что сообщения о бомбах также получили еще девять столичных судов. Эвакуированы Замоскворецкий, Хорошевский, Тимирязевский, Чертановский, Люблинский, Головинский, Никулинский, Коптевский и Троицкий районные суды.

Волна «минирований» судов, школ, вокзалов, учреждений культуры, станций метро и административных зданий началась в России 28 ноября. Больше всего сообщений о заложенных бомбах зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее член экспертной группы по международному антиэкстремистскому сотрудничеству при МИД РФ Владислав Красинский рассказал «360», что главная цель телефонных террористов — это устрашение людей и создание панических настроений в обществе. Злоумышленники хотят дезорганизовать работу органов управления и власти.

Ходатайство следствия о продлении ареста Соколова до 9 апреля 2020 года поступило в суд накануне. Рассмотрение назначили на 24 декабря.