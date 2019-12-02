Басманный суд эвакуируют после сообщений о минировании

Полиция приняла решение эвакуировать людей из Басманного суда Москвы. Информацию об этом «360» подтвердила пресс-служба суда.

UPD: В Басманном суде ничего не нашли. Люди начали возвращаться в здание.

Ранее неизвестные прислали на почту суда письмо, где заявили о минирования здания. Как сообщили «Интерфаксу» в Басманном суде, из здания эвакуировали около 100 человек. На место прибыла полиция вместе с кинологами.

В понедельник Басманный суд Москвы рассматривал жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействия представителя Следственного комитета в расследовании дела о подброшенных ему летом 2019 года наркотиках. Однако судья отклонила жалобу Голунова. Она заявила, что «на этой стадии не вправе обязывать следователя совершать какие-либо процессуальные действия».

Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», это уже третья угроза минирования Басманного суда за неделю. Ранее поступила информация о минировании Лефортовского суда.

Начиная с 28 ноября, в московские суды стали поступать сообщениях о ложных минированиях. За последние дни подобную информацию ежедневно получали от двух до семи судов.