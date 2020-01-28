28 января 2020, 11:13
Баскетбольный клуб «Лейкерс» впервые высказался после смерти Коби Брайанта
Пресс-служба баскетбольной команды «Лейкерс», в которой играл Коби Брайант, впервые после его гибели сделала заявление, написала «Газета.ru».
«Мы хотим поблагодарить всех вас за огромную поддержку и соболезнования. Мы продолжим поддерживать семью Брайантов и будем делиться большей информацией по мере ее появления», — заявил клуб.
Игру с «Клипперс», которая должна была пройти в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), перенесли из-за гибели баскетболиста.
Напомним, Коби Брайант 26 января разбился на вертолете вместе со своей 13-летней дочерью.