Баскетбольный клуб «Лейкерс» впервые высказался после смерти Коби Брайанта

«Мы хотим поблагодарить всех вас за огромную поддержку и соболезнования. Мы продолжим поддерживать семью Брайантов и будем делиться большей информацией по мере ее появления», — заявил клуб.

Игру с «Клипперс», которая должна была пройти в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), перенесли из-за гибели баскетболиста.

Напомним, Коби Брайант 26 января разбился на вертолете вместе со своей 13-летней дочерью.