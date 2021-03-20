Баскетболиста Никиту Шабалкина сбила машина в Москве

Чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин попал под машину в центре Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, автомобиль сбил бывшего спортсмена у пешеходного перехода.

По данным собеседника, ДТП произошло на 3-й Тверской-Ямской улице в районе 16:00. Шабалкин находится в сознании, его забрала скорая. Информации о травмах мужчины нет.

По данным источника, Шабалкина намеренно сбил таксист. Водитель резко нажал на газ и протащил бывшего баскетболиста по дороге несколько метров на капоте, уточнил собеседник «360».

Никите Шабалкину 34 года. Он выступал за «ЦСК ВВС-Самара», ЦСКА, «Химки», «Триумф», московское «Динамо», «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В 2013 году форвард завершил карьеру. В составе сборной России в 2007 году он выиграл чемпионат Европы.