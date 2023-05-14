Происшествия 14 мая 2023, 18:13 Баскетболист Швед рассказал о восстановлении после нападения в Москве Избитый баскетболист Швед рассказал о своем состоянии после выписки из больницы РИА «Новости»

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Баскетболист ЦСКА Алексей Швед, пострадавший во время нападения в Москве, уже выписался из больницы, сейчас его состояние улучшилось, а восстановление идет успешно. Подробностями случившегося он поделился в эфире «Матч ТВ».

На Шведа напали вечером 1 мая возле одного из столичных ресторанов. Врачи диагностировали у баскетболиста черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

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«Произошло все так: ребята поставили деньги, проиграли их, потом увидели Настю (супруга спортсмена — прим. ред.), затем меня. Начали дерзить, говорить плохие слова», — сказал Швед.

После этого спортсмена начали окружать. На место потасовки, по его словам, подъехали еще несколько незнакомых людей.

«Непонятно, зачем они все это делали. Но сейчас разберутся», — подчеркнул он.

Швед уточнил, что после того, как его с женой со всех сторон окружили незнакомцы, его ударили по ногам, затем нанесли удар по голове.

После госпитализации ему сразу провели КТ. Оказалось, что травмы очень тяжелые. Но восстановление идет хорошо, заверил он.

Трех подозреваемых в нападении на Шведа оперативно задержали, им предъявили обвинение в хулиганстве. Причем ни один из них не признал вину.